Вранці росіяни завдали ударів по Харкову – є загиблі й поранені

Вранці 20 липня російська армія завдала ударів по Салтівському району Харкова. За попередніми даними, загинуло троє людей, серед них – 13-річний хлопчик.

Також загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка 72 років отримала поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"До уваги жителів Харкова: без потреби не виходьте на вулиці міста, максимально перебувайте в укриттях та безпечних місцях!" – закликав він.

Вогонь, за попередньою інформацією, вівся з "ураганів", пише "Суспільне Харків" із посиланням на начальника Слідчого управління Нацполіції області Сергія Болвінова.

Всі жертви загинули під час перебування на зупинці громадського транспорту.

За минулу добу в Харківській області ворог убив одну мирну людину, ще семеро отримали поранення. Росіяни стріляли, зокрема, по Золочеві, Чугуєву. Обстрілів зазнали чотири райони області.