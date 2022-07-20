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Вранці росіяни завдали ударів по Харкову – є загиблі й поранені

Серед жертв – 13-річний хлопчик. 

Вранці росіяни завдали ударів по Харкову – є загиблі й поранені
Удар по Харкову 20 липня
Фото: Суспільне Харків

Вранці 20 липня російська армія завдала ударів по Салтівському району Харкова. За попередніми даними, загинуло троє людей, серед них – 13-річний хлопчик.

Також загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка 72 років отримала поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі

"До уваги жителів Харкова: без потреби не виходьте на вулиці міста, максимально перебувайте в укриттях та безпечних місцях!" – закликав він. 

Вогонь, за попередньою інформацією, вівся з "ураганів", пише "Суспільне Харків" із посиланням на начальника Слідчого управління Нацполіції області Сергія Болвінова. 

Всі жертви загинули під час перебування на зупинці громадського транспорту. 

За минулу добу в Харківській області ворог убив одну мирну людину, ще семеро отримали поранення. Росіяни стріляли, зокрема, по Золочеві, Чугуєву. Обстрілів зазнали чотири райони області. 

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