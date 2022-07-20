Ворог вранці влаштував мінометний обстріл Сумщини, на Миколаївщині лунали вибухи вночі, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

У Чернігівській області вночі зафіксовано три обстріли населених пунктів у Новгород-Сіверському та Чернігівському районах (кулемети, реактивні системи залпового вогню). Без жертв. Інформація про руйнування уточнюється, повідомили в зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

В Запорізькій області вчора ввечері ворог обстріляв з "градів" та артилерії центр міста Гуляйполе. За попередньою інформацією, є загиблі. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки. Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС. Інші деталі та наслідки уточнюються.

По Одеській області вночі ворог завдав ракетного удару із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет була знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.

В Сумській області сьогодні зранку відбувся мінометний обстріл Шалигинської громади. Він продовжувався станом на 8 ранку. Минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області з різних видів озброєння − близько 78 "приходів". Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад. На щастя, без втрат.

Вночі ворог обстріляв з "Градів" Нікополь. Двоє загиблих, дев’ятеро поранених. Шестеро з поранених знаходяться у лікарні, серед них четверо – діти. У місті вщент зруйновано 3 приватних житлових будинки, більше 10 – пошкоджені. Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.

У Харківській області вночі в смт. Золочів через обстріли сталася пожежа на території домогосподарства. Також вночі окупанти знову вдарили по Чугуєву. Снаряд впав на території школи біля адмінбудівлі, пошкоджено будівлю школи, потерпілих немає. Протягом доби по області росіяни із артилерії обстрілювали Харківський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони, були пожежі в житлових будинках, господарчих срорудах, на відкритих територіях. Поранених від обстрілів за добу в області: двоє в Харківському районі, одна – в Чугуївському. У м.Балаклія одна людина загинула.

На межі Донеччини і Луганщини за минулу добу росіянами завдано семи ракетних ударів, відбулися три мінометні обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної. Влада Росії та окупаційна адміністрація ОРЛО продовжують намагання щодо створення ілюзії широкої громадської підтримки загарбницьких Росії та насаджування рашистської ідеології. З цією метою в Луганську на базі гуманітарного центру всеросійської політичної партії "Єдина Росія" відкрито "Центр підтримки громадянських ініціатив". Окупаційною адміністрацією нещодавно захопленого м. Сєвєродонецька розповсюджуються містом рукописні оголошення про про запис дітей до шкіл та садочків, а також про запрошення на роботу вчителів, вихователів та помічників вихователів.

На Донеччині ворог обстрілював Курахове, Торецьк, Авдіївку, Краматорськ, Соледар, Слов’янськ, Бахмут, Гірник, Залізне, Костянтинівка та с. Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка, смт Південне. Пошкоджено 56 об’єктів, серед яких 20 приватних будинків, 16 – багатоквартирних. Протягом ночі й ранку – ракетні удари по Костянтинівці й Торецьку; артилерійський обстріл Авдіївки, пошкоджено школу, колонію, низку інфраструктурних та примислових об'єктів. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. За добу по області – 5 загиблих та 16 поранених.

На Миколаївщині вчора ввечері – обстріли території села Лимани Галицинівської громади, внаслідок яких відбулось загоряння житлових та дачних будинків. Вночі неодноразово була обстріляна територія Баштанської громади. Попередньо, вибухи пролунали біля сільських населених пунктів. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, сьогодні вночі під обстріли потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в смт Березнегуватому, а також в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Херсоні та у передмістях було чутно прильоти ракет. На території області тривають пожежі, спричинені бойовими діями. Критична ситуація залишається у Бериславському та Каховському районах. Стабільно тяжко жителям Нововоронцовської, Високопільської, Великоолександрівської, Калинівської, Станіславської громад. У Херсоні побільшало поліцейських авто. Самі окупанти заявили, що посилюють поліцейсько-адміністративний режим. Надходять повідомлення про викрадення людей.