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​Учора російські військові вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини

Кожен воєнний злочинець буде покараний.

​Учора російські військові вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини
Фото: Facebook Павла Кириленка

Минулої доби, 19 квітня, окупанти вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Згідно з повідомленням, двоє мешканців Донеччини були вбиті у Краснопіллі, один – у Краматорську, один – у Соледарі і один – в Авдіївці.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, на межі Донецької області і Луганщини минулої доби росіяни завдали семи ракетних ударів, здійснили три мінометні обстріли, провели дві атаки зі ствольною артилерією та ще дві – з реактивною. 

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