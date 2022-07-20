​Учора російські військові вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини

Минулої доби, 19 квітня, окупанти вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Згідно з повідомленням, двоє мешканців Донеччини були вбиті у Краснопіллі, один – у Краматорську, один – у Соледарі і один – в Авдіївці.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, на межі Донецької області і Луганщини минулої доби росіяни завдали семи ракетних ударів, здійснили три мінометні обстріли, провели дві атаки зі ствольною артилерією та ще дві – з реактивною.