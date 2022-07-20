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Вночі ворог здійснив потужний обстріл Білогорівки

Метою росіян є штурм Бахмута, тож вони кидають сили на терор навколишніх населених пунктів. 

Вночі ворог здійснив потужний обстріл Білогорівки
Фото: Сергій Гайдай у Телеграм

Цієї ночі російська армія вчинила потужний обстріл Білогорівки. Після 22 години ворог кілька разів відкрив по цьому смт вогонь із "градів".

На межі Донецької області і Луганщини за добу росіяни завдали семи ракетних ударів, здійснили три мінометні обстріли, провели дві атаки зі ствольною артилерією та ще дві – з реактивною. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Зараз метою ворога є штурм Бахмута (Донеччина), тож він влаштовує терор у населених пунктах поблизу міста.

"Ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули в битві за декілька кілометрів території нашої області. Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції", – написав він. 

Наслідки ворожих обстрілів
Фото: Сергій Гайдай у телеграм
Наслідки ворожих обстрілів

Від обстрілів за добу сильно постраждало Верхньокамʼянське – там росіяни застосували ще і авіацію. 

"Зупинено наступ ворога поблизу Білогорівки. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати. Не за планами в окупантів йдуть справи й в окупованих містах", – додав голова ОВА.

Зокрема, вони не можуть забезпечити відновлення газопостачання і підвезенням води, навіть технічної. 

Фото: Сергій Гайдай у телеграм

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії, щоб створити умови для проведення наступу на місто Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському. Тривають бойові дії в напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

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