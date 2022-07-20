Вночі ворог здійснив потужний обстріл Білогорівки

Метою росіян є штурм Бахмута, тож вони кидають сили на терор навколишніх населених пунктів.

Цієї ночі російська армія вчинила потужний обстріл Білогорівки. Після 22 години ворог кілька разів відкрив по цьому смт вогонь із "градів".

На межі Донецької області і Луганщини за добу росіяни завдали семи ракетних ударів, здійснили три мінометні обстріли, провели дві атаки зі ствольною артилерією та ще дві – з реактивною. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Зараз метою ворога є штурм Бахмута (Донеччина), тож він влаштовує терор у населених пунктах поблизу міста.

"Ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули в битві за декілька кілометрів території нашої області. Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції", – написав він.

Фото: Сергій Гайдай у телеграм Наслідки ворожих обстрілів

Від обстрілів за добу сильно постраждало Верхньокамʼянське – там росіяни застосували ще і авіацію.

"Зупинено наступ ворога поблизу Білогорівки. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати. Не за планами в окупантів йдуть справи й в окупованих містах", – додав голова ОВА.

Зокрема, вони не можуть забезпечити відновлення газопостачання і підвезенням води, навіть технічної.

Фото: Сергій Гайдай у телеграм

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії, щоб створити умови для проведення наступу на місто Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському. Тривають бойові дії в напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.