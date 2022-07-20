​Виплати України за єврооблігаціями можуть відкласти на два роки

Україна має намір домовитися з держателями євробондів про відтермінування виплати відсотків та погашення на два роки.

Продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними має намір уряд України.

Відповідну постанову Кабінету міністрів №805 від 19 липня розміщено на його сайті у середу, пише Інтерфакс Україна.

"Правочини з державним боргом у 2022 році здійснюються у строк до 15 серпня 2022 р. шляхом внесення до умов випуску облігацій… за погодженням з держателями облігацій...", – йдеться в документі.

Згідно з ним, "кінцева дата погашення кожних облігацій (а щодо облігацій 2017 року – кожна дата погашення частини облігацій 2017 року) відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій".

"Всі дати сплати відсоткового доходу за облігаціями, що настають після вчинення правочинів, відстрочуються на 24 місяці з кожної відповідної дати сплати відсоткового доходу (а щодо облігацій 2018 року першої серії – всі дати сплати відсоткового доходу за цими облігаціями відстрочуються на 24 місяці з 1 серпня 2022 року)", – наголошується в постанові.

Протягом цих 24 місяців відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватись за наявними ставками, а на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за тими самими ставками.

"У будь-який час протягом зазначеної відстрочки сукупна сума нарахованих основного відсоткового доходу та додаткового відсоткового доходу (сума доходу держателів) на підставі окремого рішення Кабінету Міністрів України може сплачуватися держателям облігацій частково або повністю", – йдеться в документі.

Так само в кінці зазначеної відстрочки невиплачена на той момент сума доходу держателів може бути виплачена держателям у повному обсязі або шляхом додаткового випуску відповідних облігацій.

"Сума доходу держателів розраховується Мінфіном з урахуванням, зокрема, інформації, наданої суб’єктами господарювання, залученими Мінфіном для надання агентських, консультаційних чи інших послуг у зв’язку з правочинами, та не може перевищувати 3000 млн доларів США (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в доларах США) та 300 млн євро (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в євро)", – йдеться в постанові.

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на анонімні джерела писав про те, що українська влада розглядає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки існує ризик вичерпання джерел фінансування в умовах війни.