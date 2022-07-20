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Україна та Панама активізують політичний діалог та торгівлю

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба поспілкувався зі своєю панамською колегою.

Україна та Панама активізують політичний діалог та торгівлю
Еріка Моюнес
Фото: ЕРА/UPG

Очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався зі своєю панамською колегою Ерікою Моюнес.

Про це він написав у Твіттері.

Міністри говорили про шляхи подолання глобальних економічних наслідків російської агресії. 

“Вдячний Панамі за підтримку України, зокрема у межах ООН”, – йдеться у повідомлені.

Сторони домовилися активізувати політичний діалог, розвивати двосторонні відносини та торгівлю.

Нагадаємо, два роки тому у серпні відбулися перші за останні вісім років політичні консультації України з Панамою.

Тоді у МЗС Панами пообіцяли, що країна візьме під контроль ситуацію щодо фактів порушень правил заходу до закритих портів АР Крим суднами, що ходять під панамським прапором.

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