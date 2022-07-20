Україна та Панама активізують політичний діалог та торгівлю

Очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався зі своєю панамською колегою Ерікою Моюнес.

Про це він написав у Твіттері.

Міністри говорили про шляхи подолання глобальних економічних наслідків російської агресії.

“Вдячний Панамі за підтримку України, зокрема у межах ООН”, – йдеться у повідомлені.

Сторони домовилися активізувати політичний діалог, розвивати двосторонні відносини та торгівлю.

Spoke with my Panamanian counterpart @ErikaMouynes on ways to combat global economic consequences of Russian aggression. Grateful to Panama for supporting Ukraine, including within the UN. We agreed to intensify political dialogue, develop bilateral relations and trade. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2022

Нагадаємо, два роки тому у серпні відбулися перші за останні вісім років політичні консультації України з Панамою.

Тоді у МЗС Панами пообіцяли, що країна візьме під контроль ситуацію щодо фактів порушень правил заходу до закритих портів АР Крим суднами, що ходять під панамським прапором.