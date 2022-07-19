У Ворзелі відновив роботу Київський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей, який постраждав під час окупації регіону.

Цей заклад розрахований на 60 дітей віком від 1 місяця до 12 років. В ньому функціонує два відділення — для негайного влаштування діток, які потрапили в складні життєві обставини, та відділення для постійного проживання вихованців центру.

“Після військових дій та окупації приміщення потребувало як ремонту, так і облаштування. Частково ми щось зробили власними силами, проте цього було недостатньо. Тому в цей складний для країни час ми були змушені закликали всіх небайдужих допомогти. З допомогою Епіцентру ми закрили питання з побутовою технікою та облаштуванням прибудинкової території. Також отримали від мережі велику кількість постільної білизни, рушники, пледи, дитячі засоби гігієни”, — розповіла директорка Центру Тетяна Лимар.

Зараз в закладі перебуває 15 дітей, серед яких є сироти, діти з інвалідністю та ті, від кого відмовились батьки. Працівники центру все від себе залежне, аби дітям було комфортно жити та розвиватися.

“Чужих дітей не буває — усі вони наші! Тому ми продовжуємо робити добрі справи для дітей із дитячих будинків, які залишилися без батьківської опіки та були змушені пережили жахіття війни. Ми ініціювали проєкт “Ангелятка добрих справ”, який покликаний забезпечити діток всім необхідним для їхнього комфортного проживання. І будемо продовжувати допомагати й надалі”, — розповідає директорка з реклами та маркетингу мережі ТЦ Епіцентр Ірина Шинкаренко.

Також в компанії додали, що кожен охочий може долучитися та стати частиною доброї справи. Символом проєкту є Ангелятко, яке можна придбати як на сайті epicentrk.ua у вигляді віртуальної фігурки, так і в мережі ТЦ Епіцентр — у вигляді закладинки для книжок або набору наклейок. Всі кошти від продажу Ангеляток будуть конвертовані у товари та передані на потреби дітей із дитячих будинків. Компанія вже зібрала близько 500 000 гривень та продовжує долучати своїх покупців до благодійної акції.

Співачка, композиторка та авторка пісень Світлана Тарабарова разом зі співачками Анною Трінчер, Олею Цибульською, Jerry Heil та INGRET особисто долучилися та підтримали проєкт.

“Коли бачиш цих діток, хочеться віддати їм усе своє тепло. Я дуже рада, що дітки отримують допомогу, що ми можемо бути корисними та допомогти. Не зупиняймось на цьому, діток дуже багато, допомоги потрібно більше, значно більше, тому роботи ще багато. А разом допомагати значно легше”, — додала Світлана Тарабарова.