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Американська компанія ATN поставила тепловізори для української армії на $13,2 млн. Вони були придбані за криптовалюту

Внески в крипті робили благодійники з IT-компаній, донори та сама компанія ATM

Американський виробник приладів нічного бачення, тепловізорів та біноклів і тактичних оптичних систем American Technology Network (ATN) від початку вторгнення Росії поставив для потреб українських захисників тепловізори на $13,2 млн, приймаючи оплату в криптовалюті.

Про це заявив журналістам експерт із оборонних постачань Костянтин Тимонькін, пише "Інтерфакс-Україна". 

"Вперше в історії криптовалют і ринку товарів військового призначення така угода відбулася з оплатою криптовалютою безпосередньо на виробника. У цьому випадку, оскільки у Штатах криптовалюта повноцінно легалізована, стало можливим оплатити постачання безпосередньо у крипті повністю в рамках законодавства України та США", – сказав Тимонькін.

Пожертви в криптовалюті здійснювали IT-підприємці. Також благодійний внесок зробили сама компанія ATN і приватні донори без залучення коштів українських чи американських платників податків.

Постачання уже завершено, отримувачами допомоги є Генштаб ЗСУ, ССО та ГУР.

За оцінками Тимонькіна, сумарно вдалося озброїти тепловізорами понад 15 тис. захисників України.

8 червня в ATN International Ukraine повідомили, що з початку війни без копійки бюджетних коштів поставили більш ніж 15000 тепловізорів та тепловізійних прицілів, пристроїв нічного бачення і цифрових прицілів день-ніч. 

Їх за призначенням, за словами компанії, використовують ЗСУ, ССО, СБУ, ГУР, СВЗР та НПУ. 

American Technology Network була заснована у 1995 році уродженцем Києва Марком Вейном. У 2014 році АТН була однією з перших західних компаній, яка поставила Україні тисячі тепловізорів та приладів нічного бачення.

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