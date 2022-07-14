ДБР повідомило про підозру військовому зраднику, який у 2014 році перейшов на бік ворога

Після захоплення окупантами його частини у Севастополі, капітан ІІ рангу присягнув на вірність агресору.

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику начальника розвідуправління командування штабу ВМС ЗСУ Ігорю Татарченко, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі уродженець Київської області на посаді командира 155 окремої бригади морської піхоти воює проти України. Зокрема, його бригада брала участь в бойових діях у Бучі та Ірпені.

За наявними даними, його близькі родичі й досі проживають на території Київської області.

Фото: Пресслужба ДБР

Слідчі ДБР повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Фото: Пресслужба ДБР

Нагадаємо, ДБР підозрює російського олігарха у намаганні обманом зберегти майно свого підприємства у Львові. Йдеться про Ігоря Чуркіна – до недавна – власника підприємства ТОВ "Львівські автобусні заводи".