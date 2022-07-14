СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
ГоловнаСуспільствоВійна

ДБР повідомило про підозру військовому зраднику, який у 2014 році перейшов на бік ворога

Після захоплення окупантами його частини у Севастополі, капітан ІІ рангу присягнув на вірність агресору.

ДБР повідомило про підозру військовому зраднику, який у 2014 році перейшов на бік ворога
Фото: Пресслужба ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику начальника розвідуправління командування штабу ВМС ЗСУ Ігорю Татарченко, який у 2014 році перейшов на бік ворога. 

Про це повідомила пресслужба ДБР. 

Наразі уродженець Київської області на посаді командира 155 окремої бригади морської піхоти воює проти України. Зокрема, його бригада брала участь в бойових діях у Бучі та Ірпені.  

За наявними даними, його близькі родичі й досі проживають на території Київської області. 

Фото: Пресслужба ДБР

Слідчі ДБР повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. 

Фото: Пресслужба ДБР

Нагадаємо, ДБР підозрює російського олігарха у намаганні обманом зберегти майно свого підприємства у Львові. Йдеться про Ігоря Чуркіна – до недавна – власника підприємства ТОВ "Львівські автобусні заводи".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також