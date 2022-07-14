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Прокуратура повідомила про підозру жінці, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами

Цього разу колаборантку виявили на Харківщині.

Прокуратура повідомила про підозру жінці, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Правоохоронці Харківщини заочно повідомили про підозру 54-річній жінці за фактом добровільного зайняття посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що у тимчасово окупованому м. Куп’янськ підозрювана добровільно зайняла посаду керівника підрозділу пенсійного забезпечення так званої “тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, - йдеться у повідомленні. 

В прокуратурі уточнили, що серед обов‘язків очільниці незаконного органу була видача “допомоги” від окупантів у розмірі 10 тис. рублів.

Нагадаємо, правоохоронці заочно повідомили про підозру 18-річному хлопцю за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України на Харківщині.

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