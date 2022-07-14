На Житомирщині лісівники підірвались на міні

Сьогодні, 14 липня, в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.
Про це повідомив голова Коростенської РДА Юрій Тарасюк.
“Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух”, - повідомив Тарасюк.
Він додав, що під час детонації двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості.
Всіх постраждалих доправлено до медичних закладів Житомирщини, лікарі визначатимуть ступінь тяжкості поранень.
Як раніше повідомлялось, жителі Маріуполя на Донеччині натрапляють на міни в центрі міста.