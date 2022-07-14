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На Житомирщині лісівники підірвались на міні

Двоє з лісівників загинули.

На Житомирщині лісівники підірвались на міні
Фото: Facebook Юрія Тарасюка

Сьогодні, 14 липня, в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.  

Про це повідомив голова Коростенської РДА Юрій Тарасюк. 

“Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух”, - повідомив Тарасюк.

Він додав, що під час детонації двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості. 

Фото: Facebook Юрія Тарасюка

Всіх постраждалих доправлено до медичних закладів Житомирщини, лікарі визначатимуть ступінь тяжкості поранень. 

Як раніше повідомлялось, жителі Маріуполя на Донеччині натрапляють на міни в центрі міста.

 

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