На Житомирщині лісівники підірвались на міні

Сьогодні, 14 липня, в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.

Про це повідомив голова Коростенської РДА Юрій Тарасюк.

“Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух”, - повідомив Тарасюк.

Він додав, що під час детонації двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості.

Фото: Facebook Юрія Тарасюка

Всіх постраждалих доправлено до медичних закладів Житомирщини, лікарі визначатимуть ступінь тяжкості поранень.

Як раніше повідомлялось, жителі Маріуполя на Донеччині натрапляють на міни в центрі міста.