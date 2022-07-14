Президент України Володимир Зеленський виступив на Міжнародній конференції в Гаазі щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні.

У своєму зверненні глава держави зауважив, що невдовзі - 17 липня - виповниться 8 років від знищення літака рейсу MH17.

"Тоді в небі над українським Донбасом російські злочинці вбили 298 людей. Світ, побачивши той злочин, усвідомив, що відбувається в Україні. Усвідомив, з якою агресією Росія прийшла в нашу державу", - сказав Зеленський.

Він підкреслив що Україні, Нідерландам, "усім нашим партнерам, експертам і розслідувачам вдалося встановити повну картину того, що сталося з MH17". Зеленський висловив сподівання, що "всі, хто здійснив той страшний злочин, отримають справедливе покарання".

"Однак ми маємо памʼятати, чому став можливим той злочин. Маємо памʼятати, що він не єдиний і не випадковий. Та катастрофа стала лише однією з багатьох катастроф і трагедій, які спричинені первинним російським злочином – збройною агресією проти України. Це все почалось у 2014 році й триває досі. Досі щоденно забирає життя наших людей", - наголосив глава держави.

Зеленський розповів про обстріл Вінниці 14 липня і закликав вшанувати хвилиною мовчання "усіх загиблих від російських злочинів – з 2014 року й до сьогодні, усіх, хто був убитий Росією на нашій українській землі та в українському небі".

Президент наголосив, що кількість злочинів Росії продовжує збільшуватися кожного дня.

"Бо кожного дня, саме кожного, гинуть наші люди, гинуть діти. Через російську агресію десятки тисяч українців убиті, закатовані, скалічені. Мільйони депортовані в Росію чи позбавлені дому через бойові дії. Досі встановлюється, скільки дітей російські сили викрали й вивезли з України... Попередня цифра страшна – близько двохсот тисяч дітей", - додав Зеленський.

Він наголосив, що "має бути обовʼязкове й принципове покарання для всіх російських злочинців". Глава держави також висловив сподівання, що Міжнародний кримінальний суд "неминуче забезпечить відповідальність винних у злочинах, які належать до його підсудності: воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочину геноциду".

Зеленський також розповів про проєкт "Книга катів українського народу".

Президент підкреслив, що потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України. "Трибунал, який забезпечить справедливе й законне покарання тих, хто розпочав цю історію катастроф і трагедій, яка стала найбільшою війною у Європі з часів Другої світової", - наголосив Зеленський.

За словами Президента, такий трибунал дозволить покарати і тих посадових осіб РФ, "чиї рішення призвели до цього масиву злочинів".

Зеленський наголосив на необхідності компенсації всіх збитків, завданих російською агресією.

"Щоб забезпечити відчуття, що справедливість відновлюється, потрібно не тільки покарати винних. Потрібно дати жертвам злочинів повну допомогу й відбудувати все зруйноване цією агресією. Агресор має програти і на полі бою, і на рівні сенсів, щоб війна стала тяжким збитком насамперед для агресора, а не для жертв", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, прокурор у Гаазі самостійно ініціював початок розслідування злочинів Росії проти України