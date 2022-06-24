Відповідальною за збиття рейсу MH17, найімовірніше, є Росія, – резолюція ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи найбільш переконливим вважає сценарій, згідно з яким відповідальною за збиття рейсу MH17 малазійського Boeing-777 над Донбасом у 2014 році є Росія.

Про це йдеться в резолюції ПАРЄ.

У резолюції зазначено, що рейс MH17 збила ракета “Бук” військових формувань, що контролюються Російською Федерацією.

Асамблея заявила, що вражена “дезінформацією”, яку поширюють російські органи влади щодо збиття літака.

“Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам, російська влада поширює дезінформацію, зокрема суперечливі версії подій заради створення плутанини. Як продемонстрували відкриті дані розвідки, опубліковані в численних звітах, російська влада навіть пішла на те, що надала зманіпульовані радіолакаційні, супутникові та інші дані, щоб приховати правду”, – йдеться у повідомленні.

ПАРЄ повністю спростовує версії, згідно з якими рейс збили українські винищувачі СУ-25 або МіГ-29 або українська ракета “Бук”, яку випустили з підконтрольної українському уряду території.

Асамблея знову закликала Росію співпрацювати з органами, які ведуть розслідування і надати, зокрема, достовірні дані про збиття літака. А також – офіційно вибачитися перед родичами жертв за біль і страждання, до яких призвела дезінформація.

Резолюція також звертається до Європейського суду з прав людини з проханням розглянути питання щодо надання пріоритету заявам найближчих родичів жертв авіакатастрофи.

Нагадаємо, суд щодо МН17 у Нідерландах закінчився на початку червня, вердикт очікують у листопаді або грудні 2022 року.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий у небі над окупованою проросійськими бойовиками частиною Донеччини 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули.