Німеччина може націоналізувати частину "Північного потоку-2", - ЗМІ

Міністерство фінансів Німеччини планує націоналізувати частину "Північного потоку-2", що пролягає територією країни.

Про це пише Spiegel.

За інформацією видання, після націоналізації німецька частина газопроводу буде відрізана від решти. Її можуть використовувати для роботи терміналів скрапленого природного газу, які Німеччина планує побудувати для відмови від постачання газу з Росії.

Як мінімум один СПГ-термінал потрібно буде збудувати на узбережжі Балтійського моря, аби східна та південна частини країни (зокрема, Баварія) могли отримувати скраплений газ.

"Поки що ці регіони безпосередньо залежали від трубопроводів з імперії Путіна", – наголошує видання.

Нагадаємо, європейські країни зменшують свою енергетичну залежність від Росії, яка використовує доходи від продажу газу, нафти та вугілля для фінансування війни проти України. У квітні Європарламент закликав до негайного ембарго на імпорт до ЄС російських енергоносіїв. Йдеться, зокрема, про цілковиту відмову від "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Україна закликає Німеччину або зупинити, або різко скоротити потоки природного газу.

"Північний потік-1" проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Німеччина вже зупинила газовий проєкт "Північний потік-2".