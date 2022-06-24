Росіяни продовжують вбивати цивільних та нищити інфраструктуру на Донеччині, – голова ОДА

Від обстрілів страждають як фронт, так і відносний тил.

На Lонеччині продовжуються обстріли, нищиться інфраструктура та гинуть цивільні.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram.

Костянтинівка зазнала ворожого ракетного удару – відомо щодо щонайменше одного загиблого цивільного та пошкодження господарського приміщення тепломереж. Також від обстрілу постраждали автомобілі рятувальників, які прибули для підвозу води жителям міста. Через бойові дії Костянтинівка досі залишається без централізованого водопостачання.

Фото: тг канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: тг канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

У Миколаївській громаді росіяни здійснили артобстріл Райгородка – є інформація про 2 загиблих та 1 пораненого.

Впродовж ночі тривали артилерійські та мінометні обстріли у Мар’їнській громаді. У Максимільянівці снарядами пошкоджено дитсадок, чотири житлові будинки, ще в трьох від обстрілів зайнялися пожежі. ЗСУ відбиває всі ворожі атаки на цьому напрямку.

"Усі воєнні злочини російської федерації ретельно фіксуємо. За все доведеться відповідати!" – резюмує голова ОДА.

Нагадаємо, за 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини.

Перед тим окупанти завдали удару по Покровську на Донеччині.