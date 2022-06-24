Росіяни авіаударами зруйнували міст на підʼїзді до Лисичанська

Російські війська авіаударами зруйнували міст на підʼїзді до Лисичанська.

Тепер ним проїхати зможе тільки легковий транспорт, але не вантажний, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграм.

"Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська", – зазначив він.

Нагадаємо, захисники отримали наказ вийти із Сєвєродонецька на більш укріплені позиції. ЗСУ та інші оборонці вестимуть вогонь по окупантах з підготовлених позицій. Росіяни мають на меті повністю захопити Луганщину, тож сконцентрувалися на атаках на Лисичанськ. Спробу проникнення в місто ДРГ ворога відбили.