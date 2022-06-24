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Росіяни авіаударами зруйнували міст на підʼїзді до Лисичанська

Тепер ним не зможе їздити вантажний транспорт. 

Росіяни авіаударами зруйнували міст на підʼїзді до Лисичанська
Міст до Лисичанська
Фото: Сергій Гайдай

Російські війська авіаударами зруйнували міст на підʼїзді до Лисичанська.

Тепер ним проїхати зможе тільки легковий транспорт, але не вантажний, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграм. 

"Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська", – зазначив він.

Нагадаємо, захисники отримали наказ вийти із Сєвєродонецька на більш укріплені позиції. ЗСУ та інші оборонці вестимуть вогонь по окупантах з підготовлених позицій. Росіяни мають на меті повністю захопити Луганщину, тож сконцентрувалися на атаках на Лисичанськ. Спробу проникнення в місто ДРГ ворога відбили.

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