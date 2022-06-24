​Російські військові обстріляли прикордоння Чернігівщини

Сьогодні вночі ворог здійснив обстріл прикордонних населених пунктів у Чернігівській області.

Про це повідомив у Telegram голова ОДА В'ячеслав Чаус.

"Чернігівщина – знову обстріли прикордоння вночі. Біля Сеньківки – 5 вибухів (попередньо з міномета), у районі перехрестя доріг Гасичівка-Хрінівка-Гірськ-Сеньківка, на напрямку Нові Юрковичі (РФ)”, – йдеться в повідомленні.

У Семенівській громаді, у районі села Янжулівка, було 20 вибухів з міномета.

Нагадаємо, Вʼячеслав Чаус констатував збільшення ворожих обстрілів Чернігівської області з території Росії.