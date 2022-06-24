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​Російські військові обстріляли прикордоння Чернігівщини

Обстріли здійснювалися з мінометів.

​Російські військові обстріляли прикордоння Чернігівщини
Наслідки обстрілів Чернігівщини. Ілюстративне фото
Фото: Оперативне командування “Північ” у Facebook

Сьогодні вночі ворог здійснив обстріл прикордонних населених пунктів у Чернігівській області.

Про це повідомив у Telegram голова ОДА В'ячеслав Чаус.

"Чернігівщина – знову обстріли прикордоння вночі. Біля Сеньківки – 5 вибухів (попередньо з міномета), у районі перехрестя доріг Гасичівка-Хрінівка-Гірськ-Сеньківка, на напрямку Нові Юрковичі (РФ)”, – йдеться в повідомленні.

У Семенівській громаді, у районі села Янжулівка, було 20 вибухів з міномета.

Нагадаємо, Вʼячеслав Чаус констатував збільшення ворожих обстрілів Чернігівської області з території Росії. 

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