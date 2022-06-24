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Через брак кадрів армія РФ наймає відставних пілотів, які працюють у ПВК Вагнера, – Міноборони Британії

Російські пілоти вимушені використовувати GPS-навігатори замість офіційного обладнання. 

Через брак кадрів армія РФ наймає відставних пілотів, які працюють у ПВК Вагнера, – Міноборони Британії
Су-25
Фото: wikimedia.org

Військово-повітряні сили РФ наймають відставних пілотів, які працюють підрядниками в приватній військовій компанії Вагнера, для виконання місій безпосередньої авіаційної підтримки російських військ.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

На думку аналітиків, це вказує на те, що російські ВПС відчувають брак пілотів. Ймовірно, це пов’язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготованих фахівців та великих втрат у війні проти України.

Зокрема, 17 червня українські сили збили російський літак Су-25 та захопили пілота штурмовика, який зізнався, що був колишнім майором ВПС Росії та влаштувався на роботу, як військовий підрядник ПВК Вагнера і виконував декілька завдань для ВПС РФ.

Водночас використання пілотом Су-25 комерційних GPS-пристроїв, замість російської військової навігації, ймовірно, вказує на те, що літаки у ПВК Вагнера є старішими моделями Су-25. Також це може пояснюватись тим, що ВПС Росії не надають приватним військовим компаніям сучасне обладнання для авіоніки.

 

Нагадаємо, високопосадовець НАТО говорив про те, що Росія використовує на Сході України найманців приватної військової компанії "Вагнера" і може залучити до боїв понад 1 000 цих найманців.

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