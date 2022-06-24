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​Ворог обстріляв з “ураганів” Криворізький район Дніпропетровщини

Є руйнування інфраструктури.

​Ворог обстріляв з “ураганів” Криворізький район Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині. Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Ніч у Дніпропетровській області минула з повітряними тривогами і обстрілами.

Про це написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Ворог знову ударив по Криворізькому району з “Ураганів”. Поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській”, – повідомив він.

Резніченко зазначив, що є руйнування внаслідок обстрілів у Широківській громаді. Люди не постраждали.

Нагадаємо, вчора рятувальникам вдалося загасили пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, що сталася через ракетні удари російських військ. Пожежа тривала понад 108 годин.

 

 

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