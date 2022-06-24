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У Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для підтримки своїх сил

В операційній зоні ОК "Південт" окупанти продовжують оборонні дії.

У Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для підтримки своїх сил
Ілюстративне фото
Фото: mk-oblrada.gov.ua

У Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Але задуми противника досить очевидні і отримують адекватну відповідь”, – йдеться у повідомленні.

В ОК, зокрема, зазначили, що противник в його операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Наявними силами активних дій не вів, нових ударних угруповань не створював.

“Тактика ракетних ударів продовжується, як засіб бойового і психологічного тиску. Влучання ракет в такі соціальні об’єкти, як лікарня, дитяча спортивна школа й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда”, – зазначили військові.

Нагадаємо, у Миколаєві вранці 23 червня знову пролунали вибухи, ворог випустив три крилаті ракети наземного базування з території Херсонщини. Вони влучили у виробничу та соціальну інфраструктуру обласного центру. Поранено одну людину. 

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