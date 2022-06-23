Фейковий референдум у двох областях України окупанти призначили на вересень

Окупанти планують провести “референдум” на тимчасово окупованих територіях - в Херсонській та Запорізьких областях.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Росіяни навіть назначили дату 11 вересня. Саме в цей день росіяни мають провести т.з. “єдиний день голосування”, де крім фейкового референдуму будуть відбуватись фейкові вибори в росії. Приблизно в цих днях на окупованих територіях також має розпочати роботу “Промсвязьбанк”, - йдеться у повідомленні.

Втім, проблема в тому, що в окупованих адміністраціях немає працівників. Наразі окупанти масово звозять в окуповані регіони Запорізької області чиновників з Росії. Вони приїжджають на місяць, потім їх змінюють нові.

Нагадаємо, слідчі відкрили кримінальне провадження щодо викрадення окупаційною владою виборчої документації з Державного архіву Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники планують провести псевдореферендум на тимчасово окупованій території Херсонщини у 2023 році.