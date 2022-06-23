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Окупанти встановлюють таймери на застарілі боєприпаси, - Єнін

У Миколаєві сапер перебував на відстані 1-1,5 метра, коли здетонували 4 боєприпаси.

Окупанти встановлюють таймери на застарілі боєприпаси, - Єнін
Фото: facebook/Eugene Enin

Російські окупанти використовують застарілі боєприпаси із сучасними елементами, на яких встановлюють таймери.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

"Ми вже неодноразово розповідали, що росіяни використовують касетні боєприпаси ще часів СРСР, водночас ми бачимо, що кінцівки, які стоять на цих боєприпасах – сучасні, вони містять фотоелементи, уповільнювачі. В середині такого боєприпасу знаходиться величезна кількість шрапнелі, може бути і 400 і 500", - сказав Єнін. 

Він додав, що ці шрапнелі "прошивають" навіть метал і бетон. У радіусі 50 метрів шансів вижити майже немає.

Перший заступник очільника МВСУ також розповів про інцидент у Миколаєві, коли через таймер здентонували боєприпаси.

"В Миколаєві, коли наш сапер почав роботу над таким боєприпасом, він знаходився на відстані 1-1,5 метри і здетонував не один цей боєприпас, а чотири – спрацював таймер", - розповів Єнін.

Нагадаємо, раніше загарбники дистанційно розкидали в Індустріальному районі Харкова міни уповільненої дії. Рятувальники наголосили, що боєприпаси на таймері можуть вибухнути будь-якої миті.

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