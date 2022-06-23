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Росія зосередила в Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет, – ОК Південь

Небезпека ракетних ударів по південних регіонах зберігається.

Росія зосередила в Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет, – ОК Південь
Ілюстративне фото
Фото: ПК Центр

Російська Федерація направила у Чорне море п’ять кораблів, які несуть 40 крилатих ракет.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожих сил в північно-західній частині Чорного моря на 5 ракетних кораблях має 40 крилатих ракет. Небезпека ракетних ударів по південних регіонах зберігається", – йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що Миколаїв був атакований трьома крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини.

"Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу", – розповіли військові.

Також по Одещині росіяни вдарили ще двома крилатими ракетами, які успішно ліквідували сили протиповітряної оборони.

"Не нехтуйте власною безпекою, будьте уважними до сигналів повітряної тривоги", – закликали в ОК "Південь".

Нагадаємо, про наявність у Чорному морі ворожих носіїв з сумарним залпом до 40 крилатих ракет повідомили у Генштабі ЗСУ. Також зазначили, що що ворог продовжує розвідку по об'єктах ухвалення рішень.

На тлі ракетних ударів відмічається задіяння ворогом диверсантів, підривної роботи, збору розвідданих, посилення психологічного тиску на цивільне населення у південних регіонах.

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