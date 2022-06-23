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На Одещині ППО збила дві ворожі ракети

Ще три ракети були випущені по Миколаєву. 

На Одещині ППО збила дві ворожі ракети
Ілюстративне фото
Фото: Pravda Gerashchenko

Російська армія вдарила по Одеській області двома крилатими ракетами. Обидві були ліквідовані силами протиповітряної оборони.

Про це з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь" повідомила міськрада Одеси в Telegram.

Крім цього, ворог атакував крилатими ракетами Миколаїв. Три ракети наземного базування полетіли з території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються.

Нагадаємо, близько 11 ранку мер Миколаєва Сєнкевич повідомив, що в місті лунають вибухи. Там зберігалась загроза артилерійських ударів.

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