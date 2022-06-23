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На Сумщині знайшли підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ

Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває.

На Сумщині знайшли підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ
Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності секретаря Охтирської міської ради, членкині партії ОПЗЖ, виявили приміщення, у якому ховали пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За отриманою інформацією, після того, як регіональний офіс партії був зруйнований під час наступу російських окупантів, місцеві активісти ОПЗЖ почали "рятувати" майно. Речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю – депутату Охтирської міської ради від ОПЗЖ.

Під час обшуку працівники ДБР виявили:

  • пропагандистські газети та листівки;
  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами із доказами протиправної діяльності;
  • посвідчення помічників народного депутата України.

Крім того, встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували "русский мир", закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам. Зокрема, секретар Охтирської міської ради соціальних мережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації України.

Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, 20 червня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя". Майно ОПЗЖ мають передати на користь держави, але рішення суду можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

ОПЗЖ – це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Разом з тим, це єдина парламентська партія із справді значним представництвом у місцевих радах.

Зараз уповноваженими особами партії “Опозиційна платформа – За життя” вказані нардепи Вадим Рабінович, Віктор Медведчук (підозрюється в держзраді) та Юрій Бойко.

ОПЗЖ бере початок з 1999 року. Вона була створена під назвою "Всеукраїнське обʼєднання центр". За час існування політсила двічі змінювала назву і чотири рази брала участь у парламентських виборах.

Перший голова партії Віктор Головко зараз є членом політради, але на виборах 2019 року мандат не отримав. 

Назва ОПЗЖ чинна з 2018 року, коли до очолюваної на той час Рабіновичем партії "За життя" вступив Медведчук. Потім він зайняв місце голови політради замісать Мураєва.

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