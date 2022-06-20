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Суд заборонив партію ОПЗЖ

Майно політсили мають передати державі. 

Суд заборонив партію ОПЗЖ
Фото: скріншот відео

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

Рішення ухвалено на засіданні 20 червня, повідомив аналітик Руху ЧЕСНО Олексій Роговик.

Розгляд справи за позовом Міністерства юстиції щодо ОПЗЖ тривав близько шести годин. Це найдовше засідання з-поміж усіх інших, що стосувалися заборони діяльності партій.

"Перша частина засідання почалася ще у минулий четвер, але тоді розглянути справу та прийняти рішення не встигли та оголосили перерву до понеділка. Також це перша партія, яка захищається й бере участь у розгляді справи. За інформацією представниці Мін'юсту, представник від ОПЗЖ брав участь у засіданні через відеоконференцію", – зазначили в ЧЕСНО.

Аргументи сторін, наведені в суді, будуть відомі тільки після оприлюднення повного рішення суду, оскільки журналісти на засідання допущені не були. 

Майно ОПЗЖ мають передати на користь держави, але рішення суду можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

ОПЗЖ – це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Разом з тим, це єдина парламентська партія із справді значним представництвом у місцевих радах.

Зараз уповноваженими особами партії “Опозиційна платформа — За життя” вказані нардепи Вадим Рабінович, Віктор Медведчук (підозрюється в держзраді) та Юрій Бойко.

ОПЗЖ бере початок з 1999 року. Вона була створена під назвою "Всеукраїнське обʼєднання центр". За час існування політсила двічі змінювала назву і чотири рази брала участь у парламентських виборах.

Перший голова партії Віктор Головко зараз є членом політради, але на виборах 2019 року мандат не отримав. 

Назва ОПЗЖ чинна з 2018 року, коли до очолюваної на той час Рабіновичем партії "За життя" вступив Медведчук. Потім він зайняв місце голови політради замісать Мураєва.

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