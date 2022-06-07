ВАКС закрив справу Розенблата-Поляка щодо одного з обвинувачених та зупинив щодо двох інших

Вищий антикорупційний суд 3 червня закрив кримінальне провадження щодо обвинуваченого Костянтина Проскурка – одного з фігурантів гучної “бурштинової справі” екснардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Проскурко уникнув кримінальної відповідальності через закінчення строків давності за частиною 2 статті 369 КПК України “Зловживання впливом”. Йому загрожувало від двох до пʼяти років вʼязниці.

Це рішення ухвалила судова колегія ВАКСу в складі Лариси Задорожної і Олега Коліуша під головуванням Олега Ткаченка.

Костянтин Проскурко – колишній помічник-консультант нардеки Тетяни Юзькової від Радикальної партії.

“Я з того часу не вчиняв злочини, не ухилявся від органів досудового розслідування”, – заявив у суді обвинувачений.

За словами прокурора САП Валентина Мусіяки, строк давності за цією статтею щодо Проскурка, а також обвинуваченого адвоката Віктора Косянчука та компаньйона Розенблата, члена громадської організації “Адвокатський контроль” Романа Руденка збігли ще 22 листопада 2021 року. Але поки що провадження закрили лише щодо Проскурка.

Відомо, що Руденко теж дає згоду на закриття справи та сам це ініціює, але без його участі в засіданні вердикт неможливий. Наразі Руденко за кордоном, участь його в засіданні в режимі відеоконференції не погоджена.

За версією слідства, їхнє зловживання впливом полягало у отриманні від "агента Катерини" (спеціальний агент НАБУ Катерина Сивокінь, – LB.ua) хабаря в розмірі 11 тисяч доларів, аби здійснити вплив на народних депутатів, щоб ті внесли законопроект про видобуток бурштину.

Спецагент НАБУ Сивокінь видавала себе за представника компанії "Фуджейра" (ОАЕ), яка хоче добувати бурштин в Україні. Для успішного ведення бізнесу Сивокінь нібито хотіла пролобіювати зміни до Податкового та Митного кодексів.

Зауважимо, закриття справи за строками не означає, що фігуранти обвинувачувались необґрунтовано, бо це відбувається з нереабілітуючих обставин. Ці особи не зможуть скористатися правом на відшкодування й добитися визнання цієї справи політично вмотивованою.

Адвокат Проскурка просив не лише звільнити його клієнта від кримінальної відповідальності, а й повернути заставу та грошові кошти, вилучені при обшуці. Виявилось, що в суддів немає жодних документів, хто заставодавець. Проскурко стверджує, що це його матір. Утім, суд не прийняв рішення щодо повернення застави за її відсутністю в судовому засіданні.

Прокурор САП Віталій Кравець заперечив щодо повернення арештованих грошових купюр, оскільки це речові докази у справі, яку ще навіть не почали слухати по суті.

“Передчасно вирішувати це питання. Треба його вирішувати, коли буде рішення по суті, бо за цим епізодом обвинувачується ще один співучасник”, – прокоментував обвинувач.

Між іншим, зі слів адвокатів, їм невідомо те, що речдокази використовувались як спецзасоби.

Натомість адвокат Борислава Розенблата Володимир Красовський вважає, що суд не уповноважений ухвалювати рішення щодо закриття провадження стосовно Проскурка. На його думку, фігурант не набув статусу обвинуваченого, оскільки обвинувальний акт направили до суду, нібито прострочивши строки досудового розслідування.

“Здійснення судового слідства відносно “необвинуваченого” є неможливим. Суд не зобов'язаний приймати рішення щодо нього”, – переконаний захисник.

Загалом думки адвокатів розділились. Дехто підтримав позицію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Важливо наголосити, що ВАКС зупинив провадження щодо двох інших обвинувачених: Романа Руденка та Тетяни Михайленко (Любонько).

30 травня суд оголосив їх у розшук.

Нагадаємо, з грудня 2019 року Вищий антикорупційний суд не може перейти до розгляду по суті “бурштинової справи” через системні відкладення з подачі обвинувачених та їх захисту.

“Бурштинова справа” базується на одній з найгучніших спецоперацій НАБУ.