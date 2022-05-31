Адвокату оголосили про підозру у нападі на знімальну групу програми “Схеми”, який стався три роки тому

Адвокату оголосили про підозру у нападі на знімальну групу програми “Схеми” у березні 2019 року.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Нацполіції України.

Як встановило слідство, під час зйомок у селищі Чабани на Київщині в приміщенні селищної ради на знімальну групу було скоєно напад.

Поліцейські встановили, що один із нападників, який виявився адвокатом, перешкоджав зйомці, завдав травм оператору та зламав відеокамеру.

30 травня прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області зловмиснику повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 345-1 КК України (Погроза або насильство щодо журналіста).

Такий злочин карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці Дніпропетровщини вручили підозри трьом особам за напад на журналістів видання "Українська правда".