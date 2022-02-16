Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція вручила підозри трьом нападникам на знімальну групу Михайла Ткача

Двом також оголосили підозри в пограбуванні водія, котрий перебував у складі знімальної групи.

Поліція вручила підозри трьом нападникам на знімальну групу Михайла Ткача
Фото: Пресслужба Нацполіції

Правоохоронці  Дніпропетровщини вручили підозри трьом особам за напад на журналістів видання "Українська правда".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Слідчі встановили, що до перешкоджання професійній діяльності журналістів причетні троє осіб. Двом із них також оголосили підозру в пограбуванні водія, який перебував у складі знімальної групи. 

"Поліцейські вже провели впізнання підозрюваних, допит потерпілих, свідків та поліцейських, які перебували на місці події.  Також до матеріалів кримінальних проваджень долучено відео з бодікамер поліцейських та відео з інтернет-ресурсів, на яких зафіксовані події", - зазначили в Нацполіції. 

Наразі триває розслідування триває за процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури Дніпра.

Нагадаємо, 13 лютого  журналіст Михайло Ткач заявив про напад на його знімальну групу у Дніпрі. Того ж дня поліція відкрила два провадження у цій справі.

15 лютого міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що всіх причетних до нападу на знімальну групу встановили.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також