Поліція вручила підозри трьом нападникам на знімальну групу Михайла Ткача

Двом також оголосили підозри в пограбуванні водія, котрий перебував у складі знімальної групи.

Правоохоронці Дніпропетровщини вручили підозри трьом особам за напад на журналістів видання "Українська правда".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Слідчі встановили, що до перешкоджання професійній діяльності журналістів причетні троє осіб. Двом із них також оголосили підозру в пограбуванні водія, який перебував у складі знімальної групи.

"Поліцейські вже провели впізнання підозрюваних, допит потерпілих, свідків та поліцейських, які перебували на місці події. Також до матеріалів кримінальних проваджень долучено відео з бодікамер поліцейських та відео з інтернет-ресурсів, на яких зафіксовані події", - зазначили в Нацполіції.

Наразі триває розслідування триває за процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури Дніпра.

Нагадаємо, 13 лютого журналіст Михайло Ткач заявив про напад на його знімальну групу у Дніпрі. Того ж дня поліція відкрила два провадження у цій справі.

15 лютого міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що всіх причетних до нападу на знімальну групу встановили.