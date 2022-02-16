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Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних  сил.

По околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Лобачеве окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У бік Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар'їнкизбройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Нагадаємо, упродовж вівторка, 15 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Ворог двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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