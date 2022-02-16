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У школах 18 лютого вперше проведуть Всеукраїнський урок з медіаграмотності

Презентують ініціативу 17 лютого.

У школах 18 лютого вперше проведуть Всеукраїнський урок з медіаграмотності
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Міносвіти анонсувало проведення 18 лютого у всіх школах Всеукраїнського уроку з медіаграмотності, повідомили в пресслужбі відомства.

"Ця ініціатива – частина невідкладних заходів з консолідації українського суспільства, що були затверджені Указом Президента Володимира Зеленського. Всеукраїнський урок з медіаграмотності буде презентовано під час пресконференції 17 лютого", - йдеться в повідомленні пресслужби МОН.

Такий урок проводять вперше в Україні.

Його організовує Національний проєкт з медіаграмотності "Фільтр" Мінкультури спільно з МОН.

"Медіаграмотність – це превентивна зброя проти дезінформації та життєво необхідна навичка, яку потрібно розвивати змалку. Урок з медіаграмотності покликаний привернути увагу молодого покоління до розвитку критичного мислення. Разом з учителями школярі проговорять способи розпізнавання фейків, види маніпуляцій в мережі та розглянуть процеси створення новин", - зазначили в Міносвіти.

Для шкіл підготували спеціальні навчальні матеріали з медіаграмотності, які розмістили на онлайн-платформі проєкту filter.mkip.gov.ua.

Нагадаємо МОН у листопаді 2019 року анонсувало появу предмету "Медіаграмотність" в українських школах. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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