ДТП з кортежем Ярославського: після розголосу в ЗМІ поліція знайшла речі загиблого, які "загубили" в морзі

Правоохоронці відпрацьовують записи з камер спостереження, щоб дізнатися, хто підкинув речові докази.

Поліцейські встановили місцезнаходження втрачених речових доказів у справі про дорожньо-транспортну пригоду за участю кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Після розголосу у ЗМІ інформації про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи одягу загиблого в автопригоді чоловіка, усі речі «знайшлися» у службовому приміщенні чугуївського моргу", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває огляд місця події, проводяться відібрання зразків ДНК з виявлених пакету та речей, наявних папілярних візерунків, а також відбитків пальців рук працівників установи для встановлення осіб, причетних до зникнення одягу загиблого.

У поліції наголосили, що винні особи нестимуть кримінальну відповідальність.

Фото: npu.gov.ua

Як повідомлялося, 15 лютого міністр внутрішніх справ Деним Монастирський повідомив, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг чоловіка, який загинув внаслідок ДТП за участю кортежу Ярославського. Міністр розповів, що напередодні поліція провела 11 негайних обшуків та відкрила кримінальне провадження за статтею приховування доказів.

"Аби встановити місцезнаходження втрачених речових доказів, поліцейські склали перелік співробітників закладу, провели невідкладні слідчі дії, в тому числі - обшуки та огляди в приміщенні моргу, за адресами мешкання працівників установи, а також у їх транспортних засобах. Окрім того, до Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи направлено вимогу про проведення службового розслідування для встановлення осіб, з вини яких сталася втрата речей потерпілого", - розповіли в поліції.

15 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлення вказаних речей - пакет із одягом загиблого у ДТП чоловіка "знайшовся" у службовому приміщенні.

Наразі поліцейські відпрацьовують записи з камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули речові докази.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, аварія за участі кортежа Ярославського сталася 9 лютого близько 23 години у районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський". Автомобіль, що рухався у бік Харкова, на смерть збив пішохода. За даними слідчих, водій не зупинився і залишив місце аварії.

Зранку наступного дня до управління поліції області звернувся водій підприємства, що належить Ярославському. Він стверджував, що був за кермом автомобіля, який збив пішохода. Пресслужба компанії DCH, яку очолює Ярославський, також оприлюднила повідомлення, що бізнесмен полетів до Лондона для зустрічі з родиною, а за кермом авто-учасника ДТП був водій, "який працює в одній із додаткових служб DCH".

Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той час, коли сталася аварія.

Поліція провела низку обшуків: у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання водія. Крім того, Державне бюро роозслідувань відкрило провадження щодо спроби фальсифікації справи. Раніше через спробу фільсифікації справи міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.