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Генштаб ООС показав стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M141 на Донеччині

Українські військові опановують надану західними партнерами зброю.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

У районі операції Об’єднаних сил відбулися стрільби зі шведсько-британських протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M141 Bunker Defeat Munition.

Навчання з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил провели на одному з полігонів Донеччини, інформує пресцентр ОСС.

"Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141 по нерухомих цілях", – йдеться в повідомленні.

Хід тренувань гранатометників перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляли, у вівторок, 15 лютого, Рада попередньо дозволила силам територіальної оборони виконувати завдання у районах бойових дій

Наприкінці минулого тижня на Київщині підготували першу групу інструкторів протитанкових комплексів "Корсар" та "Стугна". Інструктори передадуть свої навички особовому складу Територіальної оборони.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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