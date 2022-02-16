У районі операції Об’єднаних сил відбулися стрільби зі шведсько-британських протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M141 Bunker Defeat Munition.
Навчання з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил провели на одному з полігонів Донеччини, інформує пресцентр ОСС.
"Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141 по нерухомих цілях", – йдеться в повідомленні.
Хід тренувань гранатометників перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як повідомляли, у вівторок, 15 лютого, Рада попередньо дозволила силам територіальної оборони виконувати завдання у районах бойових дій.
Наприкінці минулого тижня на Київщині підготували першу групу інструкторів протитанкових комплексів "Корсар" та "Стугна". Інструктори передадуть свої навички особовому складу Територіальної оборони.