Фото: facebook.com/pressjfo.news

У районі операції Об’єднаних сил відбулися стрільби зі шведсько-британських протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M141 Bunker Defeat Munition.

Навчання з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил провели на одному з полігонів Донеччини, інформує пресцентр ОСС .

"Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141 по нерухомих цілях", – йдеться в повідомленні.

Хід тренувань гранатометників перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляли, у вівторок, 15 лютого, Рада попередньо дозволила силам територіальної оборони виконувати завдання у районах бойових дій.

Наприкінці минулого тижня на Київщині підготували першу групу інструкторів протитанкових комплексів "Корсар" та "Стугна". Інструктори передадуть свої навички особовому складу Територіальної оборони.