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На Львівщину прибувають "тітушки" для участі у провокаціях, - ЗМІ

СБУ просить сприяти у виявленні таких осіб.

На Львівщину прибувають "тітушки" для участі у провокаціях, - ЗМІ
Фото: Макс Требухов

На територію Львівської області прибувають російськомовні молодики спортивної статури для участі у провокаціях.

Про це повідомляє місцеве видання Leopolis

Видання зазначає, що у його розпорядженні є звернення Управління СБУ у Львівській області до керівників ОСББ, готелів і хостелів. У ньому правоохоронці просять посприяти у виявленні підозрілих осіб.

"Управлінням фіксуються факти дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, що зумовлено проявами гібридної війни в інформаційному просторі, а також прибуттям на територію регіону осіб з числа вихідців з території Донецької, Луганської областей та АР Крим, з РФ і Білорусі, з метою вчинення дій провокаційного та дестабілізуючого характеру, що можуть бути використані для розхитування ситуації в Україні країною-агресором", – йдеться у зверненні.

У поширеному документі зазначається, що російськомовні чоловіки спортивної тілобудови віком 20 - 50 років прибувають в регіон на короткотерміновий період для можливого проведення протиправних діянь. Вони переважно поселяються у квартирах, які орендують особисто або через підставних осіб.

Тому СБУ просить сприяти у виявленні таких осіб.

Напередодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців на тлі загрози нового вторгнення Російської Федерації. Глава МВС нагадав, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть свою службу на захисті внутрішньої безпеки України. 

Він також пообіцяв, що правоохоронці не допустять "повторення Слов’янська".

"Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі – він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань", – запевнив глава МВС.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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