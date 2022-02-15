СБУ попередила про контрдиверсійні навчання у більшості регіонів України

Під посиленим захистом держкордон і стратегічні об’єкти.

У більшості регіонів України співробітники Служби безпеки України проводять та планують масштабні багатоетапні навчання. Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту державного кордону та стратегічно важливих об’єктів.

Про це 15 лютого повідомили у пресцентрі СБУ.

У спецслужбі зазначили, що навчання проводять у максимально наближених до реальних умовах із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому в окремих районах можливе тимчасове обмеження переміщення пішоходів і транспортних засобів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

"СБУ звертається до громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", – сказано в повідомленні.

Тренувальні заходи відбуваються у межах чинного законодавства та з неухильним дотриманням прав і свобод людини, наголошують у спецслужбі.

Крім того, СБУ закликає громадян бути пильними і невідкладно повідомляти правоохоронців за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою callcenter@ssu.gov.ua або іншим зручним способом щодо:

підозрілих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до військових об’єктів, будівель органів влади та об’єктів критичної інфраструктури, або здійснюють їх фото-, відеофіксацію;

підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів, особливо поблизу стратегічно важливих об’єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження.

Нагадаємо, 14 лютого СБУ оприлюднила заяву щодо проявів гібридної війни в інфопросторі. Спецслужба закликала українців не піддаватися на провокації.