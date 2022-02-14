Злочинне угруповання зробило свій "офіс" у державному господарському об’єкті, який захопило.

СБУ викрила в Івано-Франківській області кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону та захоплювало майно.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Серед вилученого у зловмисників – реактивні протитанкові гранатомети, стрілецька зброя з оптичними прицілами та глушниками, а також набої різного калібру.

Лідери злочинного угрупування намагались поширити свій злочинний вплив. Для цього залякували людей та “вибивали” з них гроші. У разі відмови – застосовували насильство та погрожували потерпілим фізичною розправою.

Учасники угруповання захопили один з державних господарських об’єктів на території регіону. Його адміністративні приміщення використовували як “штаб” для координації протиправної діяльності.

До складу злочинного угруповання входило понад 20 осіб, зокрема зловмисники, яких раніше притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.

За даними слідства, вони обкладали “даниною” місцевих жителів. Під час нападів на громадян зловмисники використовували зброю та завдавали потерпілим тілесні ушкодження.

У ході проведення понад 50 обшуків за місцями перебування учасників злочинного угруповання правоохоронці виявили:

2 протитанкових реактивних гранатомета,

понад 20 одиниць стрілецької зброї,

2 бойові гранати РГД-5,

понад 6 тис. набоїв різного калібру,

оптичні приціли та глушники,

димові шашки,

бронежилети і засоби зв’язку,

гроші, одержані злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі організаторам і активним учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене у складі організованої групи), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) і ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Двом лідерам злочинного угрупування додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України – встановлення або поширення злочинного впливу.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

“Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання. Крім того, правоохоронці встановлюють джерела надходження зброї та боєприпасів до кримінальників”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, київські правоохоронці затримали шість чоловіків, які займалися залякуванням, викраданням мешканців столиці і вимаганням грошей.