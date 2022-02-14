У Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна і постраждало 3 особи.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Аварія сталася вночі 14-го лютого на автошляху поблизу селища Пашена Балка за участю вантажівки “Ford” та легкового автомобіля “ВАЗ”.

На момент зіткнення в легковику знаходилось 4 особи. Люди виявилися затиснуті всередині пошкодженого легковика.

"До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до Обласної клінічної лікарні ім.Мечникова трьох постраждалих (дві жінки та чоловік)”, – йдеться у повідомленні.

Тіло ще одної жінки рятувальники за допомогою спеціального інструменту вилучили з пошкодженої автівки.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, вчора, 13 лютого на Миколаївщині Toyota врізалася у тягач MAN, загинули п’ятеро людей, серед яких дитина