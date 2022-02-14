У Гранітному на Донеччині військові відкрили стрілянину в кафе, двоє людей загинуло
У Гранітному на Донеччині військові відкрили стрілянину в кафе, двоє людей загинуло
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Кабмін виділив 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною (оновлено)
Кабмін виділив 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною (оновлено)
Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
ГоловнаСуспільствоПодії

На Дніпропетровщині зіткнулися вантажівка та легковик, загинула жінка

Ще троє осіб постраждали.

У Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна і постраждало 3 особи.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Аварія сталася вночі 14-го лютого на автошляху поблизу селища Пашена Балка за участю вантажівки “Ford” та легкового автомобіля “ВАЗ”.

На момент зіткнення в легковику знаходилось 4 особи. Люди виявилися затиснуті всередині пошкодженого легковика.

"До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до Обласної клінічної лікарні ім.Мечникова трьох постраждалих (дві жінки та чоловік)”, – йдеться у повідомленні.

Тіло ще одної жінки рятувальники за допомогою спеціального інструменту вилучили з пошкодженої автівки.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, вчора, 13 лютого на Миколаївщині Toyota врізалася у тягач MAN, загинули п’ятеро людей, серед яких дитина

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також