ДТП з кортежем Ярославського: поліція встановила особу загиблого та вилучила два автомобілі

Поліція встановила особу пішохода, який загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Загиблим виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

Також повідомляється, що за результатами обшуків у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена, а також за адресою проживання його водія, який заявив про свою причетність до ДТП, було вилучено два автомобіля та сервери, інформація з яких ретельно відпрацьовується.

Крім того, поліція відкрила ще одне провадження – за приховування злочину (ч.1 ст. 396 КК України) стосовно водія. Йому вже оголошено про підозру.

Нагадаємо, інформацію про те, що кортеж Ярославського збив людину та поїхав, 10 лютого опублікувала "Українська правда". Медіа зазначило, що на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена. Поліція Харківщини повідомила, що викликатиме Ярославського на допит як можливого учасника смертельної ДТП. Сам бізнесмен повідомив, що не знав про аварію. "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", – сказав він.

Пізніше в компанії Ярославського DCH повідомили, що дійсно їх водій потрапив у ДТП. Він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу. У компанії також повідомили, що сам Ярославський відлетів до Лондона для зустріч із сім'єю.

Поліція провела низку обшуків: у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання водія. Державне бюро роозслідувань відкрило провадження щодо спроби фальсифікації справи.

Раніше через спробу фільсифікації справи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.