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Окупанти обстріляли околиці Водяного із забороненого "Мінськом" озброєння

Загалом у неділю ворог шість разів порушив режим припинення вогню.

Окупанти обстріляли околиці Водяного із забороненого "Мінськом" озброєння
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Упродовж неділі, 13 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано шість порушень припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Біля Водяного ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат у лавах ОС немає, повідомляє пресцентр ООС.

Учора поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. На околицях села збройні формування Російської Федерації застосували міномети калібру 120 мм.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотників, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – повідомляють у штабі ООС.

Станом на 7:00 14 лютого з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у суботу, 12 лютого, окупанти чотири рази порушили тишу на Донбасі. Втрат у лавах української армії не було.

Російські ЗМІ поширили інформацію про нібито обстріл Донецька. У штабі ООС заявили, що вона не відповідає дійсності.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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