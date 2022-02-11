На Донбасі поранено українського бійця

Окупанти тричі з початку доби порушили тишу.

Російсько-окупаційні війська й надалі ігнорують домовленості про припинення вогню на Донбасі. Від початку п’ятниці, 11 лютого, збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Унаслідок дій ворога зазнав поранення український військовий, інформує пресцентр ООС.

Сьогодні поблизу Мар’їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.

У напрямку Невельського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Пісків окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів."Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – поінформували у штабі.

Нагадаємо, минулої доби, 10 лютого, окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат у лавах ОС не було.

За даними української розвідки, протягом цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях російські окупаційні війська проводили планові заходи бойової підготовки. Навчання контролювало контролювало вище керівництво Збройних сил Росії.