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Японія закликала своїх громадян покинути територію України

Японське МЗС підвищило рівень загрози перебування в Україні до максимального - четвертого.

Японія закликала своїх громадян покинути територію України
Посольство Японії в Україні
Фото: Kholodovsky

Міністерство закордонних справ Японії закликало японців негайно покинути українську територію, повідомляє "РБК-Україна".

У попередженні японського МЗС наголошується, що в районі кордону з Україною наростає напруженість через посилення російських військ і ситуація залишається непередбачуваною. У той же час на території Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання, а в Чорне море нещодавно зайшли бойові кораблі Військово-морського флоту РФ.

"Хоча зацікавлені країни роблять дипломатичні зусилля, ситуація, ймовірно, швидко погіршиться. З цієї причини рівень небезпеки перебування в Україні піднято до 4 рівні", - уточнили в японському МЗС.

Міністерство рекомендувало японцям скористатися безпечними способами, включаючи комерційні авіарейси. Також відомство просить мешканців своєї держави відмовитися від поїздок в Україну.

Як відомо, сьогодні в Австралії відбулася зустріч головних дипломатів США і Японії. 

Нагадаємо, сьогодні посольство США порадило американцям негайно залишити Україну, оскільки "умови безпеки, особливо уздовж кордону, в окупованому Росією Криму та на сході України, який контролюється РФ, непередбачувані та можуть різко погіршитись".

10 лютого МЗС Росії порадило виїхати з України неосновному персоналу своєї дипломатичної місії "через дії англосаксонських колег".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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