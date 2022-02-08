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Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України

Токіо "серйозно занепокоєний і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону". 

Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України

Нижня палата парламенту Японії у вівторок, 7 лютого, ухвалила резолюцію, яка засуджує будь-які спроби змінити статус-кво України силою. У документі підкреслено позицію Японії щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Про ухвалення резолюції повідомляє Kyodo News. 

У резолюції Палати представників Японії наголошується, що Токіо "серйозно занепокоєний і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону". 

"Зміна статус-кво силою будь-якою країною ніколи не є прийнятною", – йдеться у документі.

Парламентарі закликали зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії. Також вони звернулися до уряду прем'єр-міністра Фуміо Кісіди зробити все можливе для досягнення миру.

"Ми наполегливо закликаємо уряд втілити наші надії, співпрацювати з міжнародною спільнотою, використати всі дипломатичні ресурси та зробити все можливе для ослаблення напруженості в Україні та якнайшвидшого досягнення миру", – йдеться у резолюції.

Раніше на віртуальній зустрічі прем’єр Японії Фуміо Кісіда та президент США Джо Байден домовилися спільно працювати над стримуванням дій Росії щодо України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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