США можуть відправити додаткові сили в Європу, щоб стримувати Росію від вторгнення в Україну

Сполучені Штати Америки допускають відправку додаткових сил США в країни Європи для стримування Росії від вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Наразі конкретики в цьому питанні немає.

"Я просто скажу, що ми знаходимося в постійному контакті з Міністерством оборони, а також з нашими партнерами по НАТО з приводу їх потреб. Тому мені нічого поки оголосити, крім як повторити те, що було сказано минулого тижня, а саме, що ми залишаємо двері відкритими для цієї можливості", - повідомила Псакі на запитання про можливість відправки додаткового контингенту.

Нагадаємо, 7 лютого голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО розглядає можливість збільшення своєї військової присутності в країнах Балтії та Польщі, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після завершення запланованих військових навчань.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван того ж дня повідомив, що Росія може вторгнутися в Україну "будь-якого дня", розпочавши конфлікт, який матиме "величезну людську ціну".