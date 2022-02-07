США підтримують територіальні претензії Японії до Росії щодо Курил, – американський посол у Токіо

"Ми визнаємо японський суверенітет на чотирьох спірних островах з початку 1950-х років".

США підтримують територіальні претензії Японії до Росії щодо володіння чотирма островами Південних Курил.

Про це заявив американський посол у Токіо Рам Емануель, пише РБК.

“Я хочу висловитися категорично зрозуміло: Сполучені Штати підтримують Японію у питанні північних територій. Ми визнаємо японський суверенітет на чотирьох спірних островах з початку 1950-х років”, – сказав посол.

Після чого він нагадав про “приєднання” Криму до Росії, актуальну ситуацію на українському кордоні і повідомив, що зустрівся з послом України.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Державний департамент Сполучених Штатів Америки визнав людей, які народилися на території чотирьох островів Південних Курил, громадянами Японії.

Росія і Японія досі не уклали мирного договору за підсумками Другої світової війни через територіальну суперечку про Курильські острови. Японія претендує на південну частину Курильського архіпелагу (острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і гряду Хабомаї), яка перейшла під контроль СРСР у 1945 році, і відкидає пропозиції укласти мирний договір без попередніх умов. Росія наполягає на своєму суверенітеті над цими територіями.

У листопаді 2018 року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії два острови - Хабомаї та Шикотан - після підписання мирного договору.

У січні 2019 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що "поки не фіксує будь-яких змін в позиції Японії".