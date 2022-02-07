Після президента на ковід захворів міністр оборони Туреччини

“Мій результат тесту на COVID-19 був позитивним".

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар захворів на коронавірус.

Про це йдеться у Твіттері Міноборони країни.

“Мій результат тесту на COVID-19 був позитивним. На щастя, я почуваюся добре, і ми продовжуємо нашу роботу, вживаючи необхідних запобіжних заходів”, – зазначає відомство.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Ердоган та його дружина після офіційного візиту до України захворіли на коронавірус.

Сьогодні також стало відомо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу.