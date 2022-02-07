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Після президента на ковід захворів міністр оборони Туреччини

“Мій результат тесту на COVID-19 був позитивним".

Після президента на ковід захворів міністр оборони Туреччини
Фото: wikipedia.org

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар захворів на коронавірус.

Про це йдеться у Твіттері Міноборони країни.

“Мій результат тесту на COVID-19 був позитивним. На щастя, я почуваюся добре, і ми продовжуємо нашу роботу, вживаючи необхідних запобіжних заходів”, – зазначає відомство.

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Ердоган та його дружина після офіційного візиту до України захворіли на коронавірус.

Сьогодні також стало відомо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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