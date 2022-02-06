"Понад 80 тонн солідарності": посольство США повідомило про нову партію зброї для України

Американські дипломати зазначили, що допомоги "буде ще більше".

Посольство Сполучених Штатів повідомило про чергове, 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України.

"Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", - повідомляє пресслужба посольства США.

Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність. pic.twitter.com/HdCnmdUYSr — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 6, 2022

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", до Києва в неділю прибули військово-транспортний літак Airbus A400M Atlas британських Королівських ВПС та літак американської компанії Kalitta Air Boeing 747, зафрахтований Транспортним командуванням збройних сил США.

Зазначається, що британський військовий літак здійснив рейс з авіабази Акротірі на Кіпрі, а американський транспортник прилетів з авіабази під містом Довер (штат Делавер).