У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю

П’ятирічний хлопчик, який впав у глибоку криницю на півночі Марокко, загинув до того, як до нього дісталися рятувальники.

Про це повідомляє Reuters.

Рятувальники після п’яти днів роботи змогли підняти хлопчика на поверхню, але врятувати його не вдалося. Для проведення рятувальної операції їм довелося розкопати більшість прилеглого пагорба. Після чого вони обережно вирили тунель, остерігаючись зсуву ґрунту.

Король Марокко Мухаммед надіслав свої співчуття родині загиблого хлопчика.

Рятувальна операція у Марокко привернула увагу усього світу. На початку тижня 5-річний Раян Аврам впав у 32-метрову криницю у своєму селі Ігран. Через те, що на поверхні ширина отвору криниці була всього 45 см і звужувалася до дна, рятувальники не могли спуститися безпосередньо вниз. Аби підтримувати життя хлопчика, йому по каналу спускали воду, їжу та кисень.

Нагадаємо, улітку 2018 року весь світ стежив за порятунком 12 дітей у віці від 11 до 16 років та їхнього тренера, які провалилися в печеру Кхао Луанг у Таїланді. Через зливи в печеру почала різко прибувати вода, у зв'язку з чим група була змушена піти вглиб на чотири кілометри. Так, діти і тренер виявилися відрізаними від входу. Вони перебували там з 23 червня по першу декаду липня.

Рятувальники виводили людей із печери групами, операція тривала три доби. В операції з порятунку дітей, знайдених у тайській печері, також брав участь дайвер з України.