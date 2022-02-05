Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
ГоловнаСвіт

Британія готується посилити свою військову присутність в Естонії

Поки невідомо, скільки часу додаткові сили пробудуть в країні.

Британія готується посилити свою військову присутність в Естонії
Фото: EPA/UPG

Протягом лютого до Естонії може прибути додатковий контингент Збройних сил Великої Британії, який посилить східний фланг НАТО

Про це розповів британський посол в Естонії Росс Аллен, повідомляє ERR.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про намір подвоїти британський військовий контингент у Балтійському регіоні та направити додаткову військову техніку до Естонії. Посол Британії в Естонії підтвердив, що підготовка до перекидання контингенту вже розпочалася.

"За нашим планом, перші солдати прибудуть уже цього місяця. Зараз наш полк, що перебуває в Німеччині, готується до перекидання. Це приблизно 850 військовослужбовців, танки, артилерійські гармати і так далі, тобто приблизно така ж бойова група, яка вже розміщена в Естонії" , - сказав Аллен.

На запитання, як довго додатковий контингент пробуде в Естонії, британський дипломат відповів, що це залежить від обставин.

"Можливо, два-три місяці, але потім ми разом з естонськими партнерами оцінимо ситуацію з безпекою в регіоні і ухвалимо рішення", - зазначив посол.

Нагадаємо, що влада Естонії опрацьовує можливості надання Україні додаткової оборонної допомоги на додачу до протитанкових ракетних комплексів Javelin.

5 лютого перша група американських військових, відправлених для посилення східного флангу НАТО на тлі нарощування російських військ біля кордонів України, прибула до Польщі.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також