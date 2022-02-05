Британія готується посилити свою військову присутність в Естонії

Поки невідомо, скільки часу додаткові сили пробудуть в країні.

Протягом лютого до Естонії може прибути додатковий контингент Збройних сил Великої Британії, який посилить східний фланг НАТО.

Про це розповів британський посол в Естонії Росс Аллен, повідомляє ERR.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про намір подвоїти британський військовий контингент у Балтійському регіоні та направити додаткову військову техніку до Естонії. Посол Британії в Естонії підтвердив, що підготовка до перекидання контингенту вже розпочалася.

"За нашим планом, перші солдати прибудуть уже цього місяця. Зараз наш полк, що перебуває в Німеччині, готується до перекидання. Це приблизно 850 військовослужбовців, танки, артилерійські гармати і так далі, тобто приблизно така ж бойова група, яка вже розміщена в Естонії" , - сказав Аллен.

На запитання, як довго додатковий контингент пробуде в Естонії, британський дипломат відповів, що це залежить від обставин.

"Можливо, два-три місяці, але потім ми разом з естонськими партнерами оцінимо ситуацію з безпекою в регіоні і ухвалимо рішення", - зазначив посол.

Нагадаємо, що влада Естонії опрацьовує можливості надання Україні додаткової оборонної допомоги на додачу до протитанкових ракетних комплексів Javelin.

5 лютого перша група американських військових, відправлених для посилення східного флангу НАТО на тлі нарощування російських військ біля кордонів України, прибула до Польщі.