Студенти Могилянки прийшли під Кабмін з вимогою відставки міністра освіти Шкарлета (оновлено)
Студенти Могилянки прийшли під Кабмін з вимогою відставки міністра освіти Шкарлета (оновлено)
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
ГоловнаПолітика

Блінкен розмістив відео на підтримку України

Держсекретар наголосив на єдності сил союзників.

Блінкен розмістив відео на підтримку України
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter розмістив відеоролик на підтримку України на тлі зосередження Росією військ біля кордонів України.

У ньому дипломат наголосив на єдності союзників, які підтримують українців.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені", — прокоментував Блінкен.

На відео зображені представники країн-союзниць та наведені їх цитати на підтримку України із закликами до РФ щодо негайної деескалації.

4 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Блінкен поінформував Кулебу щодо підсумків перемовин із з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, що як заявила 3 лютого спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, американський Конгрес готовий запровадити нові "сильні" обмеження як щодо Росії, так і щодо президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення до України.

4 лютого прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед іншого сторони обговорили безпекову ситуацію навколо України і домовились продовжити роботу над санкціями щодо Росії.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також