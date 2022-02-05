Блінкен розмістив відео на підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter розмістив відеоролик на підтримку України на тлі зосередження Росією військ біля кордонів України.

У ньому дипломат наголосив на єдності союзників, які підтримують українців.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені", — прокоментував Блінкен.

На відео зображені представники країн-союзниць та наведені їх цитати на підтримку України із закликами до РФ щодо негайної деескалації.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

4 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Блінкен поінформував Кулебу щодо підсумків перемовин із з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, що як заявила 3 лютого спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, американський Конгрес готовий запровадити нові "сильні" обмеження як щодо Росії, так і щодо президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення до України.

4 лютого прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед іншого сторони обговорили безпекову ситуацію навколо України і домовились продовжити роботу над санкціями щодо Росії.