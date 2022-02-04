Зеленський 14 лютого зустрінеться з канцлером Німеччини

Шольц відвідає Київ перед поїздкою до Москви.

У понеділок, 14 лютого, відбудуться переговори президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца, який прибуде до України з першим офіційним візитом.

Про це повідомила пресслужба Офісу преидента.

"ФРН є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах Нормандського формату. Візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, 15 лютого Шольц вирушить до Москви, де відбудеться його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Напередодні візиту до України та РФ, 7 лютого, канцлер Німеччини перебуватиме у Вашингтоні, де обговорить ситуацію навколо України із президентом США Джозефом Байденом.

8 лютого з візитом в Україні перебуватиме президент Франції Емманюель Макрон, а 7-8 лютого Київ відвідають міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Анналена Бербок.